На Ставрополье задержали водителя автобуса, в ДТП с которым погибли двое

ПЯТИГОРСК, 20 авг — РИА Новости. Водитель автобуса, попавший в воскресенье в ДТП с "Камазом" на Ставрополье, в результате которого два человека погибли и девять госпитализированы, задержан, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Ставропольскому краю.

"Водитель задержан по статье 91 УПК РФ", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье в пресс-службе главного управления МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что рейсовый автобус маршрутом Тбилиси-Краснодар и "Камаз" столкнулись на трассе "Кавказ" в Андроповском районе на Ставрополье. По информации управления ГИБДД по краю, в результате ДТП погибли два человека: один из них гражданин России, у второго двойное гражданство РФ и Грузии. Еще девять человек госпитализированы, в их числе двое граждан Грузии. Возбуждено уголовное дело о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".