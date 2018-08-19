На Ставрополье рейсовый автобус столкнулся с "КамАЗом"

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Рейсовый автобус маршрутом Тбилиси-Краснодар и "КамАЗ" столкнулись на трассе "Кавказ" в Андроповском районе на Ставрополье, информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

"Девятнадцатого августа в 04.05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ФАД "Кавказ", между населенными пунктами Куршава и Курсавка. В результате ДТП произошло столкновение двух автомобилей: рейсового автобуса Тбилиси-Краснодар и "КамАЗа". Информация о наличии пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.