Главу дагестанского ФОМС подозревают в создании банды и крупной афере

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Задержанный руководитель дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомед Сулейманов подозревается в создании банды и афере на 210 миллионов рублей, говорится в сообщении Следственного комитета в WhatsApp.

"Используя поддельные документы, предоставляемые медицинскими учреждениями, они перечисляли денежные средства Фонда за якобы оказанные медицинские услуги. По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участниками преступного сообщества таким образом было похищено более 210 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в аффилированные страховые компании и Фонд были предоставлены ложные сведения о более 600 гражданах, которые или умерли или покинули РФ, но якобы получавшие медпомощь в медицинских учреждениях республики.

В СК добавили, что Сулейманов задержан, решается вопрос о его аресте.