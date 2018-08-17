В Петербурге сгорел экскурсионный автобус

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Экскурсионный автобус сгорел после воспламенения моторного отсека в Кировском районе Санкт-Петербурга, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.

"Возле дома 7 на проспекте Стачек загорелся моторный отсек экскурсионного автобуса, в котором находились свыше 40 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар удалось ликвидировать, все пассажиры были выведены из горящей машины. По предварительным данным, пострадавших нет.