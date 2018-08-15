В Петербурге завершили расследование дела о сексуальном насилии в детдоме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование дела против экс-директора школы и еще ряда фигурантов о сексуальном насилии над воспитанниками детдома в Петербурге на протяжении 15 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, завершены следственные действия в отношении бывшего директора школы № 565 Кировского района Петербурга Станислава Виноградова, экс-заместителя директора детского дома Михаила Елина, воспитанников и бывших учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева. Они обвиняются в насильственных действиях сексуального характера.

"По данным следствия, в период с 2002 по 2017 годы обвиняемые совершали мужеложство и иные насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников детского дома "Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 8". В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела", — говорится в сообщении.

По данным следствия, также к уголовной ответственности привлечен фотограф Александр Брыков, которому вменяется изготовление и распространение порнографических материалов и насильственные действия сексуального характера. Как полагает следствие, в 2005-2008 годах Брыков приводил в свою квартиру воспитанников детского дома, снимал порнографические материалы и совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера. Уголовное дело в отношении него уже направлено в суд.

Бывшему директору детского дома Наталье Федоровой инкриминируется халатность. Она обвиняется в том, что не отреагировала должным образом на сообщения о противоправных действиях в отношении воспитанников детдома. Расследование этого уголовного дела находится на завершающей стадии, отмечает следствие.

Уточняется, что также завершено расследование уголовного дела на бывшего воспитателя детдома Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника Михаила Никитина. По версии следствия, они шантажировали потерпевших, угрожая убийством, что те дали ложные показания или уклонились от дачи показаний.