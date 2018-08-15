В Петербурге завершили расследование дела о сексуальном насилии в детдоме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование дела против экс-директора школы и еще ряда фигурантов о сексуальном насилии над воспитанниками детдома в Петербурге на протяжении 15 лет, сообщает пресс-служба ведомства.
"По данным следствия, в период с 2002 по 2017 годы обвиняемые совершали мужеложство и иные насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников детского дома "Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 8". В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела", — говорится в сообщении.
По данным следствия, также к уголовной ответственности привлечен фотограф Александр Брыков, которому вменяется изготовление и распространение порнографических материалов и насильственные действия сексуального характера. Как полагает следствие, в 2005-2008 годах Брыков приводил в свою квартиру воспитанников детского дома, снимал порнографические материалы и совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера. Уголовное дело в отношении него уже направлено в суд.
Уточняется, что также завершено расследование уголовного дела на бывшего воспитателя детдома Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника Михаила Никитина. По версии следствия, они шантажировали потерпевших, угрожая убийством, что те дали ложные показания или уклонились от дачи показаний.