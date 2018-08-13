Специалисты провели осмотр "Медного всадника" после инцидента с мангалом

Молодые люди на скульптуре Медного всадника в Санкт-Петербурге. 5 августа 2018

Молодые люди на скульптуре Медного всадника в Санкт-Петербурге. 5 августа 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Специалисты не обнаружили повреждений на памятнике Петру I "Медный всадник" в центре Петербурга, куда в начале августа забрались двое мужчин с мангалом, сообщает городской комитет по культуре.

Инцидент произошел 5 августа. В воскресенье, 12 августа, об акте вандализма на Сенатской площади сообщил Музей городской скульптуры, опубликовав фотографии. Музей сообщил, что группа молодых людей забралась на памятник и пыталась установить на нем мангал. Управление МВД по Петербургу сообщало, что полиция задержала двух вандалов, в возрасте 20 и 32 лет. В их отношении были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Специалисты музейной службы по текущему уходу за памятниками провели утром в понедельник осмотр памятника.

"Бронзовая поверхность и гранитный постамент не имеют интенсивных загрязнений и потеков, механических повреждений и деформаций скульптуры также не обнаружено. Реставраторами были удалены поверхностные загрязнения. Памятник находится в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.

Специалисты намерены продолжать дополнительное наблюдение за монументом.