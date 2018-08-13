Специалисты провели осмотр "Медного всадника" после инцидента с мангалом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Специалисты не обнаружили повреждений на памятнике Петру I "Медный всадник" в центре Петербурга, куда в начале августа забрались двое мужчин с мангалом, сообщает городской комитет по культуре.
Специалисты музейной службы по текущему уходу за памятниками провели утром в понедельник осмотр памятника.
"Бронзовая поверхность и гранитный постамент не имеют интенсивных загрязнений и потеков, механических повреждений и деформаций скульптуры также не обнаружено. Реставраторами были удалены поверхностные загрязнения. Памятник находится в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.
Специалисты намерены продолжать дополнительное наблюдение за монументом.