В Петербурге завершено расследование убийства офицера ФСИН

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства управления ФСИН про Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова Сабир Садыков предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в конце 2016 года к Садыкову обратился его знакомый Сергей Мойсеенко, являющийся замглавы УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; Моисеенко предложил Садыкову убить своего подчиненного, чтобы скрыть коррупционные преступления. Второго марта 2017 года Садыков под надуманным предлогом вызвал потерпевшего на личную встречу, после чего в автомобиле, припаркованном на обочине во Всеволожском районе Ленинградской области, выстрелил в него не менее 7 раз. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался 7 марта 2017 года.

"В рамках расследования уголовного дела Садыков полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", — говорится в сообщении.

Он предстанет перед судом по обвинению в "убийстве", а также "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов".