В Петербурге завершено расследование убийства офицера ФСИН

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства управления ФСИН про Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова Сабир Садыков предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела Садыков полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", — говорится в сообщении.
Он предстанет перед судом по обвинению в "убийстве", а также "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов".