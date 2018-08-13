В Дагестане более 50 детей отравились в лагере

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

МАХАЧКАЛА, 13 авг — РИА Новости. Более 50 детей отравились в детском лагере в Шамильском районе Дагестана, они госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель регионального Роспотребнадзора.

"По предварительным данным, госпитализированы более 50 детей. В данный период они находятся в стационаре с острой кишечной инфекцией, проводится эпидемиологическое расследование, на месте работают специалисты Роспотребнадзора", — сказал представитель ведомства.

Собеседник агентства отметил, что все госпитализированные дети поступили из детского спортивного лагеря "Спартак", который находится в населенном пункте Хучада Шамильского района республики.

Точная причина отравления выясняется, уточняет представитель ведомства.

Всего, по данным Роспотребнадзора, на территории лагеря отдыхали более 200 детей.