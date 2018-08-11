Источник рассказал о состоянии детей, попавших в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Тяжело раненных среди шестерых детей, пострадавших при съезде микроавтобуса в кювет в Наро-Фоминском районе Московской области, нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Тяжело пострадавших нет, все они находятся на амбулаторном лечении", — пояснил он.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, к выяснению причин ДТП подключились следователи. Она рассказала, что по предварительной информации, водитель скончался от сердечного приступа, после чего автобус съехал в кювет. "На месте работают следователи ГСУ СК России по Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказала она.

Ранее в полиции сообщили, что в результате ДТП пострадали шесть детей. Водитель умер за рулем, по предварительной версии, от проблем с сердцем, рассказал источник агентства. В подмосковном главке МВД причины смерти водителя не уточнили, но подчеркнули, что она не связана с ДТП. Дети доставлены в Наро-Фоминскую районную больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.