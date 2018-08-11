В Подмосковье шесть детей попали в больницу после ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Шесть детей, которые пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Подмосковье, доставлены в Наро-Фоминскую районную больницу, состояние оценивается как стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РИА Новости сообщили, что шесть детей пострадали в Наро-Фоминском районе Московской области из-за съезда в кювет микроавтобуса, водитель которого умер за рулем. Микроавтобус ехал из пансионата, смерть водителя, по данным полиции, не связана с ДТП.

"В результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали шестеро детей, они получили различные ссадины и ушибы, их состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает. Дети доставлены в Наро-Фоминскую районную больницу № 1. Водитель автотранспорта погиб на месте", — говорится в сообщении.