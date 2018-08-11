Источник рассказал подробности ДТП с микроавтобусом с детьми в Подмосковье

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Причиной смерти водителя микроавтобуса с детьми, который съехал в кювет в Подмосковье, стали проблемы со здоровьем – по предварительной информации, с сердцем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РИА Новости сообщили, что шесть детей пострадали в Наро-Фоминском районе Московской области из-за съезда в кювет микроавтобуса, водитель которого умер за рулем. Микроавтобус ехал из пансионата, смерть водителя, по данным полиции, не связана с ДТП.

"Точную причину смерти определят медики после вскрытия. Предварительно, это проблемы со здоровьем, скорее всего, с сердцем", — пояснил источник.