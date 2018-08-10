Житель Волгограда задолжал по штрафам за нарушения ПДД 1,5 миллиона рублей

ВОЛГОГРАД, 10 авг — РИА Новости. Житель Волгограда нарушил правила дорожного движения более 1350 раз, ему выписано штрафов на сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде во время совместного рейда полицейских и судебных приставов был остановлен автомобиль "Лада Приора", уточняется в сообщении.

"В ходе проверки установлено, что на данной автомашине за 3,5 года за различные нарушения числится 1353 штрафа на сумму около 1,5 миллиона рублей",- говорится в релизе.

Как уточняет ведомство, в 2015 году водитель был лишён прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А за последний год в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела за повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде.

"Судебные приставы арестовали транспортное средство должника. В том случае, если он добровольно не оплатит долги, его автомобиль будет реализован на торгах",- добавили в МВД.