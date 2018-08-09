Сторонник ИГ* получил пять лет колонии за подготовку теракта в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Петербурге приговорил к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей 18-летнего сторонника террористической группировки "Исламское государство*" Евгения Ефимова, обвиняемого в изготовлении взрывчатки для совершения теракта в Казанском соборе Петербурга, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.
Из материалов дела следует, что Ефимов, которому на момент задержания исполнилось 18 лет, работал учителем английского языка в частной школе. Согласно обвинительному заключению, в ноябре 2017 года у него возник умысел на совершение теракта путем самоподрыва в Казанском соборе Санкт-Петербурга, о чем он сообщил иным лицам в мессенджере Telegram. Совершить задуманное Ефимов не смог, поскольку 14 декабря был задержан сотрудниками ФСБ. В свою очередь адвокат Почуев, до начала заседания заявил журналистам, что Ефимов сам отказался от идеи совершения теракта и выбросил произведенное им взрывчатое вещество.
"Путем частичного сложения наказания назначить Ефимову наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима ", — огласил судья. Он также назначил обвиняемому штраф в размере 100 тысяч рублей.
Как сообщала пресс-служба президента РФ, вечером 17 декабря прошлого года Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил американского лидера за предоставленную Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США информацию, которой оказалось достаточно, чтобы выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города.
*Террористическая организация, запрещенная в России