Сторонник ИГ* получил пять лет колонии за подготовку теракта в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Петербурге приговорил к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей 18-летнего сторонника террористической группировки "Исламское государство*" Евгения Ефимова, обвиняемого в изготовлении взрывчатки для совершения теракта в Казанском соборе Петербурга, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.

Ефимов обвинялся в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223.1 УК РФ) и приготовлении к совершению теракта (часть 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ). Дело рассмотрено в особом порядке частично в закрытом режиме за одно заседание.

Из материалов дела следует, что Ефимов, которому на момент задержания исполнилось 18 лет, работал учителем английского языка в частной школе. Согласно обвинительному заключению, в ноябре 2017 года у него возник умысел на совершение теракта путем самоподрыва в Казанском соборе Санкт-Петербурга, о чем он сообщил иным лицам в мессенджере Telegram. Совершить задуманное Ефимов не смог, поскольку 14 декабря был задержан сотрудниками ФСБ. В свою очередь адвокат Почуев, до начала заседания заявил журналистам, что Ефимов сам отказался от идеи совершения теракта и выбросил произведенное им взрывчатое вещество.

"Путем частичного сложения наказания назначить Ефимову наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима ", — огласил судья. Он также назначил обвиняемому штраф в размере 100 тысяч рублей.

Вместе с Ефимовым в декабре 2017 года были задержаны четверо соучастников преступления. В материалах дела при избрании меры пресечения говорилось, что Ефимов арендовал в центре Петербурга металлический контейнер. Хозяин контейнера почувствовал запах химикатов, в ходе обследования внутри были обнаружены бутылки из-под ацетона, различные емкости, резиновые перчатки, жестяная банка из-под кофе, наполненная гвоздями. Часть вещей внутри контейнера были покрыты белым порошком, который оказался взрывчатым веществом — перекисью ацетона.

Ранее по данному делу за незаконное хранение оружия и несообщение о готовящемся теракте были осуждены уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев и уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев. Согласно их показаниям, как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС), Ефимов неоднократно обсуждал вопросы приготовления к теракту в Казанском соборе. Своим знакомым Ефимов говорил о своей приверженности идеологии ИГ* и намерениях изготовить бомбу, показывал видео в интернете со сценами насилия и убийств, совершенными сторонниками этой группировки. Кроме того, Ефимов в ходе встречи с тремя сообщниками сообщил, что собирается напасть на граждан с ножом. Как отмечала ОПС, Калавуров и Эсмурзиев не поддержали эту идею, предложив свои варианты совершения террористических действий.

Как сообщала пресс-служба президента РФ, вечером 17 декабря прошлого года Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил американского лидера за предоставленную Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США информацию, которой оказалось достаточно, чтобы выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города.

*Террористическая организация, запрещенная в России