Готовивший теракт в Петербурге сторонник ИГ* извинился перед страной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Сторонник террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) Евгений Ефимов в ходе выездного заседания Московского окружного военного суда (МОВС) в четверг в Петербурге признался в изготовлении взрывчатки для совершения теракта в Казанском соборе и раскаялся в своих действиях, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.

Ранее сообщалось, что Ефимов вместе с четверыми соучастниками был задержан в декабре 2017 года. В материалах дела при избрании меры пресечения говорилось, что Ефимов арендовал в центре Петербурга металлический контейнер. Хозяин контейнера почувствовал запах химикатов, в ходе обследования внутри были обнаружены бутылки из-под ацетона, различные емкости, резиновые перчатки, жестяная банка из-под кофе, наполненная гвоздями. Часть вещей внутри контейнера были покрыты белым порошком, который оказался взрывчатым веществом — перекисью ацетона.

Ефимову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ, а также части 1 статьи 223.1 УК РФ (приготовление к совершению теракта, незаконное изготовление взрывчатых веществ). Подсудимый полностью признал вину, дело рассматривается в особом порядке без исследования доказательств.

"Я хотел бы извиниться перед государством, прокурором и жителями Санкт-Петербурга за то, что хотел совершить такое зверское преступление", — сказал Ефимов в рамках своего последнего слова перед оглашением решения суда.

Он рассказал, что в поисках ответов на "идеологические вопросы" он нашел в интернете сайты, оправдывающие терроризм. Впоследствии, рассказал подсудимый, он связался с воевавшими в Сирии боевиками ИГ*, которые убедили его устроить теракт на территории России. По словам Ефимова, во время изготовления взрывчатого вещества он усомнился в правильности своих действий и даже был рад тому, что это завершилось неудачей, поскольку так он получил отговорку перед своим "координатором". Ефимов отметил, что после задержания начал давать показания в отношении всех соучастников преступления, а уже в СИЗО осознал, что все его намерения по поводу самоподрыва были неверными, и отказался от всех этих мыслей.

Подсудимый заявил, что намерен с пользой провести срок наказания и подготовиться к экзаменам в ВУЗ. По его словам, сейчас он дает уроки иностранного языка сокамерникам в СИЗО.

Как сообщил журналистам до начала заседания адвокат Александр Почуев, Ефимов на этапе подготовки к преступлению был психологически незрелым. Кроме того, по словам адвоката, Ефимов сам отказался от идеи совершения теракта и выбросил произведенное им взрывчатое вещество.

Ранее по данному делу за незаконное хранение оружия и несообщение о готовящемся теракте были осуждены уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев и уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев. Согласно их показаниям, как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС), Ефимов неоднократно обсуждал вопросы приготовления к теракту в Казанском соборе. Своим знакомым Ефимов говорил о своей приверженности идеологии ИГ* и намерениях изготовить бомбу, показывал видео в интернете со сценами насилия и убийств, совершенными сторонниками этой группировки. Кроме того, Ефимов в ходе встречи с тремя сообщниками сообщил, что собирается напасть на граждан с ножом. Как отмечала ОПС, Калавуров и Эсмурзиев не поддержали эту идею, предложив свои варианты совершения террористических действий.

*Террористическая организация, запрещенная в России