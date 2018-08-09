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Происшествия

Слушание дела о подготовке теракта в Петербурге частично закрыли

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© РИА Новости / Кирилл ЧулковРассмотрение дела сторонника ИГ* Евгения Ефимова в Петербурге. 9 августа 2018Рассмотрение дела сторонника ИГ* Евгения Ефимова в Петербурге. 9 августа 2018
© РИА Новости / Кирилл Чулков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Слушание дела сторонника террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) Евгения Ефимова, обвиняемого в изготовлении взрывчатки для совершения теракта в Казанском соборе Петербурга, частично переведено в закрытый режим, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.

Рассмотрение дела сторонника ИГ (запрещена в России) Евгения Ефимова в Петербурге. 9 августа 2018
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Готовивший взрыв в Петербурге сам отказался от идеи теракта, заявил адвокат

Ранее сообщалось, что в четверг Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Петербурге приступил к рассмотрению дела Евгения Ефимова, который признался в изготовлении взрывчатого вещества для совершения теракта в Казанском соборе.

Адвокат Александр Почуев в начале заседания заявил ходатайство о проведении закрытого судебного заседания. Защитник пояснил, что в отношении родственников подсудимого поступали угрозы, а у самого Ефимова есть основания полагать, что на него также может быть оказано физическое воздействие. Кроме того, адвокат пояснил, что в ходе процесса будут оглашены сведения личного характера о подсудимом, а также сведения о его психическом здоровье.

Сам Ефимов также возражал против присутствия слушателей во время процесса. Гособвинитель предложил закрыть заседание частично, огласив обвинительное заключение.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
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"Суд, совещаясь на месте, исходя из позиции, озвученной сторонами, определил, судебное заседание будет продолжено в закрытом режиме при исследовании тех обстоятельств, которые были обозначены", — огласил председательствующий судья Роман Кифоренко.

Ефимов вместе с четверыми соучастниками был задержан в декабре 2017 года. В материалах дела при избрании меры пресечения говорилось, что Ефимов арендовал в центре Петербурга металлический контейнер. Хозяин контейнера почувствовал запах химикатов, в ходе обследования внутри были обнаружены бутылки из-под ацетона, различные емкости, резиновые перчатки, жестяная банка из-под кофе, наполненная гвоздями. Часть вещей внутри контейнера были покрыты белым порошком, который оказался взрывчатым веществом — перекисью ацетона.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Ефимов обвиняется в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223.1 УК РФ) и приготовлении к совершению теракта (часть 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ).

Кресло судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Члены ИГ*, готовившие теракты в городах России, получили до 16 лет колонии
Как говорится в обвинительном заключении, в ноябре 2017 года у Ефимова возник умысел на совершение теракта путем совершения самоподрыва в Казанском соборе Санкт-Петербурга, о чем он сообщил иным лицам в мессенджере Telegram. Совершить задуманное Ефимов не смог, поскольку 14 декабря был задержан сотрудниками ФСБ. В свою очередь адвокат Почуев, до начала заседания заявил журналистам, что Ефимов сам отказался от идеи совершения теракта и выбросил произведенное им взрывчатое вещество.

Ранее по данному делу за незаконное хранение оружия и несообщение о готовящемся теракте были осуждены уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев и уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев. Согласно их показаниям, как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС), Ефимов неоднократно обсуждал вопросы приготовления к теракту в Казанском соборе. Своим знакомым Ефимов говорил о своей приверженности идеологии ИГ* и намерениях изготовить бомбу, показывал видео в интернете со сценами насилия и убийств, совершенными сторонниками этой группировки. Кроме того, Ефимов в ходе встречи с тремя сообщниками сообщил, что собирается напасть на граждан с ножом. Как отмечала ОПС, Калавуров и Эсмурзиев не поддержали эту идею, предложив свои варианты совершения террористических действий.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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