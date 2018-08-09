Слушание дела о подготовке теракта в Петербурге частично закрыли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Слушание дела сторонника террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) Евгения Ефимова, обвиняемого в изготовлении взрывчатки для совершения теракта в Казанском соборе Петербурга, частично переведено в закрытый режим, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.
Ранее сообщалось, что в четверг Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Петербурге приступил к рассмотрению дела Евгения Ефимова, который признался в изготовлении взрывчатого вещества для совершения теракта в Казанском соборе.
Адвокат Александр Почуев в начале заседания заявил ходатайство о проведении закрытого судебного заседания. Защитник пояснил, что в отношении родственников подсудимого поступали угрозы, а у самого Ефимова есть основания полагать, что на него также может быть оказано физическое воздействие. Кроме того, адвокат пояснил, что в ходе процесса будут оглашены сведения личного характера о подсудимом, а также сведения о его психическом здоровье.
Сам Ефимов также возражал против присутствия слушателей во время процесса. Гособвинитель предложил закрыть заседание частично, огласив обвинительное заключение.
Ефимов вместе с четверыми соучастниками был задержан в декабре 2017 года. В материалах дела при избрании меры пресечения говорилось, что Ефимов арендовал в центре Петербурга металлический контейнер. Хозяин контейнера почувствовал запах химикатов, в ходе обследования внутри были обнаружены бутылки из-под ацетона, различные емкости, резиновые перчатки, жестяная банка из-под кофе, наполненная гвоздями. Часть вещей внутри контейнера были покрыты белым порошком, который оказался взрывчатым веществом — перекисью ацетона.
Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Ефимов обвиняется в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223.1 УК РФ) и приготовлении к совершению теракта (часть 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ).
Ранее по данному делу за незаконное хранение оружия и несообщение о готовящемся теракте были осуждены уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев и уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев. Согласно их показаниям, как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС), Ефимов неоднократно обсуждал вопросы приготовления к теракту в Казанском соборе. Своим знакомым Ефимов говорил о своей приверженности идеологии ИГ* и намерениях изготовить бомбу, показывал видео в интернете со сценами насилия и убийств, совершенными сторонниками этой группировки. Кроме того, Ефимов в ходе встречи с тремя сообщниками сообщил, что собирается напасть на граждан с ножом. Как отмечала ОПС, Калавуров и Эсмурзиев не поддержали эту идею, предложив свои варианты совершения террористических действий.
*Террористическая организация, запрещенная в России