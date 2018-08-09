Готовивший взрыв в Петербурге сам отказался от идеи теракта, заявил адвокат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Сторонник террористической группировки "Исламское государство"* Евгений Ефимов, обвиняемый в изготовлении взрывчатки для совершения теракта в Казанском соборе, отказался от идеи теракта и выбросил произведенное им взрывчатое вещество, заявил журналистам защитник Ефимова адвокат Александр Почуев.

Ранее сообщалось, что Московский окружной военный суд в четверг в порядке выездного заседания в Петербурге планирует рассмотреть в особом порядке дело Ефимова, который признался в изготовлении взрывчатки для совершения теракта в Казанском соборе Петербурга. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ, а также части 1 статьи 223.1 УК РФ (приготовление к совершению теракта, незаконное изготовление взрывчатых веществ).

"На данный момент он признает свою вину и полностью раскаивается, самооправдания никакого нет, он совершил все действия, чтобы загладить причиненный вред. Более, того, хочу обратить внимание, что он выкинул взрывчатое вещество, которое произвел. То есть степень общественной опасности его действий, она практически равна нулю, потому что он отказался от самой идеи теракта", — сказал адвокат до заседания.

По словам Почуева, Евгению исполнилось 18 лет лишь за три месяца до того, как его арестовали. Защита намерена доказать психологическую незрелость подсудимого. По словам защитника, родители Ефимова первыми сообщили об его странном поведении в правоохранительные органы.

"Все началось с соцсетей. Он начал просто на глазах меняться — из доброго, отзывчивого мальчика. Он стал отстраняться от семьи, поменял круг общения полностью, стал замкнутым", — рассказала журналистам мать подсудимого Оксана Ефимова.

Ранее сообщалось, что Ефимов вместе с четверыми соучастниками был задержан в декабре 2017 года. В материалах дела при избрании меры пресечения говорилось, что Ефимов арендовал в центре Петербурга металлический контейнер. Хозяин контейнера почувствовал запах химикатов, в ходе обследования внутри были обнаружены бутылки из-под ацетона, различные емкости, резиновые перчатки, жестяная банка из-под кофе, наполненная гвоздями. Часть вещей внутри контейнера были покрыты белым порошком, который оказался взрывчатым веществом — перекисью ацетона.

* Террористическая организация, запрещена в России