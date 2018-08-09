Житель Ульяновска, укусивший росгвардейца, получил два года колонии

САМАРА, 9 авг — РИА Новости. Суд в Ульяновске приговорил к двум годам колонии строгого режима местного жителя, устроившего пьяный дебош в перинатальном центре города и укусившего сотрудника Росгвардии, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

По данным регионального СУСК, инцидент произошел 25 апреля 2018 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в перинатальный центр на проспекте Суворова в Ульяновске для того, чтобы навестить жену, и устроил пьяный дебош. Тогда медперсонал вызвал сотрудников Росгвардии. Однако мужчина не успокоился и ударил по лицу одного из росгвардейцев, потом повалил его на пол, несколько раз ударил и укусил за правое бедро. В отношении дебошира возбудили уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

"Приговором суда Максим Буданов приговорен к двум годам колонии строгого режима", — говорится в сообщении.