Горсуд Петербурга признал законным приговор экс-сенатору Сабадашу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Горсуд Петербурга во вторник оставил без изменений приговор в виде восьми с половиной лет колонии бывшему сенатору Александру Сабадашу по делу о мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Смольнинский районный суд Петербурга 24 октября 2017 года приговорил к восьми с половиной годам заключения экс-сенатора Александра Сабадаша, а бывшего председателя правления банка "Таврический" Сергея Сомова и члена правления Дмитрия Гаркушу — к семи годам колонии по делу о мошенническом хищении около 200 миллионов рублей у банка в 2013 году.

Приговор Сабадашу был вынесен по совокупности с решением Гагаринского суда Москвы от 30 марта 2015 года, который приговорил его к шести годам лишения свободы, признав виновным в попытке хищения из госбюджета 1,87 миллиарда рублей.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Александра Сабадаша, Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова", — говорится в сообщении.

В соответствии с решением Смольнинского суда, всем троим подсудимым был также назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Также суд первой инстанции удовлетворил гражданский иск на сумму более 189,5 миллиона рублей.

Ранее адвокат Сабадаша Павел Шпилевой-Шатский сообщал РИА Новости, что подсудимые обвиняются в выводе денежных средств из банка "Таврический" на счета иностранных компаний в 2013 году в размере около 200 миллионов рублей. Всем троим было предъявлено обвинение статье УК о мошенничестве. Вину никто из них не признал.

По версии следствия, Сомов с Гаркушей выдали кредиты группе компаний Сабадаша "Ливиз", и деньги ушли за границу. Но при этом, по словам адвоката, следствие забыло о том, что кредиты обеспечены залогом, предприятиями, стоимость которых в 10 превышает размер кредита. Как сообщал адвокат, этими предприятиями управляет банк "Таврический" — потерпевший по этому делу, который вместо обращения взыскания залога сразу инициировал возбуждение уголовного дела.

Сабадаш получил известность в 1990-х, организовав в России продажу известной шведской водки Absolut, за что его прозвали "водочным королем". Сенатором от Ненецкого автономного округа он стал в августе 2003 года, а в июне 2006 года был впервые в истории Совета Федерации уволен за предпринимательскую деятельность, несовместимую со статусом парламентария. Ряд СМИ связывает фигуру Сабадаша с участием в рейдерских захватах.