В Дагестане погиб игравший со спичками ребенок

МАХАЧКАЛА, 7 авг — РИА Новости. Двухлетний ребенок играл со спичками и не смог выбраться из загоревшегося автомобиля в дагестанском селе, идет доследственная проверка по факту его гибели, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Егор Балашов.
"Двухлетний мальчик не смог самостоятельно выбраться из горящего автомобиля. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение", — рассказал собеседник агентства.