В Дагестане погиб игравший со спичками ребенок

МАХАЧКАЛА, 7 авг — РИА Новости. Двухлетний ребенок играл со спичками и не смог выбраться из загоревшегося автомобиля в дагестанском селе, идет доследственная проверка по факту его гибели, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Егор Балашов.

По данным следствия, во вторник утром в селении Дарваг Табасаранского района двое детей двух и четырех лет играли на улице возле автомобиля, двери которого были открыты. Дети играли со спичками возле тюков сена, которые лежали рядом с автомобилем. В результате неосторожного обращения со спичками произошло возгорание, которое перекинулось на автомобиль.

"Двухлетний мальчик не смог самостоятельно выбраться из горящего автомобиля. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение", — рассказал собеседник агентства.