В Ленинградской области пьяный водитель сбил женщину с детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Нетрезвый водитель в Гатчинском районе Ленобласти сбил насмерть на обочине трехлетнюю девочку, ее мать и десятилетний брат получили травмы, сообщает во вторник пресс-служба регионального ГУМВД.

ДТП произошло в понедельник около 19 часов на 47 километре автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Тосно-Шапки" в Гатчинском районе Ленинградской области.

"Тридцатичетырехлетний водитель автомобиля Chevrolet Klan не справился с управлением и совершил съезд на правую обочину по ходу движения, где совершил наезд на трех пешеходов. В результате аварии на месте происшествия погибла трехлетняя девочка, ее 34-летняя мать пострадала и была госпитализирована в больницу. Также тяжелые травмы получил 10-летний мальчик", — говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель ведомства, женщина со своими детьми шла по обочине.

В сообщении отмечается, что, как установила экспертиза, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).