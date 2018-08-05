В Сочи возобновили поиски пропавшей в реке девочки

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательной операции на реке Сочи в Краснодарском крае. 4 августа 2018

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательной операции на реке Сочи в Краснодарском крае. 4 августа 2018

СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Поиски 4-летней девочки, которую в пятницу в Сочи унесло течение реки, возобновлены, в работах участвуют 24 человека, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Ранее сообщалось, что четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет — упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением. По информации СУСК РФ по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей. По сообщению мэрии, в поисках детей были задействованы более 400 человек. В субботу утром во время вертолетного облета в русле реки Сочи в районе Водозабора было обнаружено тело погибшего подростка. Поиски девочки продолжаются.

"С 5 утра продолжили поиски. Два катера в акватории моря ведут поиск, и группа спасателей пешком по руслу реки. Итого — 24 человека сегодня. Девочка не обнаружена", — говорится в сообщении.