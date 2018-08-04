В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением реки

СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. Спасатели Сочи обнаружили в реке тело одного из детей, которых в пятницу унесло течением реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Ранее сообщалось, что четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет — упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением. СУ СК РФ по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей. По сообщению мэрии, в поисках детей задействованы более 400 человек.

"Спасатели обнаружили тело подростка в реке Сочи", — сказали в пресс-службе ЮРПСО.