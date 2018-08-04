Грабитель отобрал у москвича рюкзак с тремя миллионами рублей

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве неизвестный избил мужчину и отнял у него рюкзак, в котором находились 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 3 августа в районе Чертаново Центральное, на Кировоградской улице. Преступник несколько раз ударил 25-летнего мужчину в лицо, после чего выхватил у него рюкзак с деньгами и скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в столице неизвестные ограбили на улице мужчину, отобрав у него 60 миллионов рублей.