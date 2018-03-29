В Москве мужчину ограбили на улице почти на 60 миллионов рублей

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Почти 60 миллионов рублей отобрали трое мужчин с пистолетом на автостоянке возле торгового центра "Дубровка" в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошёл накануне вечером на Шарикоподшипниковской улице, дом 13. Мужчине пригрозили пистолетом, и он отдал преступникам сумку.

"В сумке был 31 миллион рублей, 263 тысяч долларов, 167 тысяч евро. Ущерб составил около 58 миллионов рублей", — констатировал собеседник агентства.

Грабители скрылись на автомобиле, задержать их пока не удалось. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Откуда, куда и зачем мужчина нес по улице такую сумму, не уточняется.