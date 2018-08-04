Пострадавшие в ДТП под Ростовом граждане Узбекистана остаются в больнице

ТАШКЕНТ, 4 авг – РИА Новости. Трое граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП в Аксайском районе Ростовской области, остаются в больнице, тела двух погибших доставлены на родину, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики.

По информации ГУМВД России по Ростовской области, 30 июля при столкновении КамАЗа и вахтового автобуса Volkswagen три человека погибли, шестеро получили травмы и были доставлены в Аксайскую центральную районную больницу. По данным МЧС Узбекистана, в результате ДТП двое граждан республики погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

"В настоящий момент состояние двух пострадавших граждан Узбекистана оценивается как средней тяжести, еще один готовится к выписке из больницы", — уточнили РИА Новости в министерстве.

Вечером 3 августа тела двух погибших рейсом "Узбекских авиалиний" из Ростова в Ташкент были доставлены на родину и переданы близким и родственникам для захоронения, добавили в МЧС.