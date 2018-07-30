В Ростовской области столкнулись вахтовый автобус и грузовик

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Три человека погибли, еще шесть пострадали при столкновении вахтового автобуса и грузовой машины в Аксайском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На автодороге Ростов-Волгодонск в 11 километрах восточнее Ростова-на-Дону столкнулись вахтовый автобус и грузовик. Пострадали девять человек, трое из них погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, шесть пострадавших доставлены в Аксайскую центральную районную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.