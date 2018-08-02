Арестован еще один фигурант дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-1 Алексей Андреев пришел в местный СК по своей инициативе в рамках дела о пытках в ярославской колонии. В четверг Заволжский районный суд города постановил арестовать его до 20 сентября, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ходатайства об аресте еще четырех фигурантов поступили в суд в среду. Официально об их задержании не сообщалось.

Ранее было известно о восьми подозреваемых, таким образом, теперь их 12.

По словам адвоката, Андреев, вернувшись 31 июля из отпуска, пришел в региональный СК, где написал явку с повинной. Юрист добавил, что его подопечный рассказал следователям о произошедшем и указал на других участников преступления.

"Он сам в шоке от произошедшего", — подчеркнул защитник Андреева.

На видео, как было отмечено на судебном заседании, Андреев удерживает заключенного Макарова на столе, потом один из участников дает ему палку — и Андреев бьет Макарова. "Самый младший по званию и по должности — Андреев. Он не мог отказать офицерам", — подчеркнул адвокат.

Что произошло

Кадры с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала ранее "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били "руками, ногами и неустановленными предметами".

ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. В ведомстве отметили, что категорически осуждают "поведение подобных сотрудников и сожалеют о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу".

Все участники сцены установлены. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Восемь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.

ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки случаев применения насилия в колониях.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ситуацию на особый контроль. Позднее стало известно, что адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в ярославской колонии, уехала из России и обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи.