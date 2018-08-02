ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-1 Алексей Андреев пришел в местный СК по своей инициативе в рамках дела о пытках в ярославской колонии. В четверг Заволжский районный суд города постановил арестовать его до 20 сентября, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее было известно о восьми подозреваемых, таким образом, теперь их 12.
По словам адвоката, Андреев, вернувшись 31 июля из отпуска, пришел в региональный СК, где написал явку с повинной. Юрист добавил, что его подопечный рассказал следователям о произошедшем и указал на других участников преступления.
"Он сам в шоке от произошедшего", — подчеркнул защитник Андреева.
На видео, как было отмечено на судебном заседании, Андреев удерживает заключенного Макарова на столе, потом один из участников дает ему палку — и Андреев бьет Макарова. "Самый младший по званию и по должности — Андреев. Он не мог отказать офицерам", — подчеркнул адвокат.
Что произошло
Кадры с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала ранее "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били "руками, ногами и неустановленными предметами".
Все участники сцены установлены. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Восемь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.
ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки случаев применения насилия в колониях.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ситуацию на особый контроль. Позднее стало известно, что адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в ярославской колонии, уехала из России и обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи.