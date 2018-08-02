Более ста человек заявили об отравлении на теплоходе в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Не менее 100 человек, находившихся на борту теплохода "Лунная соната" в Ленинградской области, заявили о пищевом отравлении, сообщает в четверг пресс-служба СК РФ.

Ранее сообщалось, что Северо-Западным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей по факту отравления в среду пассажиров и членов экипажа теплохода "Лунная соната".

"По данным следствия, 1 августа 2018 года не менее 100 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних и трое членов экипажа пассажирского теплохода "Лунная Соната", выполняющего речной круиз по маршруту "Санкт-Петербург – Валаам – Сортавала – Старая Ладога – Свирьстрой – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург", принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью "Судоходная компания Созвездие", массово высказались о наличии у них симптомов пищевого отравления", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из подростков был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом "острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит)", пищевая токсикоинфекция. Всего на судне находились более 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Директор ресторана задержана.

"В настоящее время следователи находятся на борту теплохода, продолжатся опрос пассажиров на предмет отравлений и плохого самочувствия. Потерпевшими признано порядка 40 человек, но людей, обратившихся с жалобами, гораздо больше", — заявил РИА Новости представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.