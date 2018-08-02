В Волгограде адвокат обещал клиенту подкупить судей, но деньги взял себе

ВОЛГОГРАД, 2 авг – РИА Новости. Волгоградский адвокат подозревается в мошенничестве, он обещал своему клиенту, которому грозил большой штраф по обвинению во взяточничестве, за 6 миллионов рублей договориться в суде о снижении суммы наказания, но полученные деньги юрист никому не передавал, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Волгоградской области.

По версии следствия, 42-летний адвокат Волгоградской межрайонной коллегии адвокатов занимался делом обвиняемого в получении взятки. Судебное разбирательство по факту коррупции проходило в Астраханской области. Клиенту подозреваемого, как сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Волгоградской области, грозило до 20 миллионов рублей штрафа.

"Адвокат решил нажиться на своём подзащитном и предложил ему свои "дополнительные услуги" – за 6 миллионов рублей решить вопрос не только в районном суде, но и апелляционной инстанции о назначении подсудимому меры наказания в виде штрафа в размере двух миллионов рублей. Мужчина согласился, передав требуемую сумму", — сообщает в релизе ведомство.

По данным следствия, взяточника все-таки приговорили к штрафу в 20 миллионов рублей, а по итогам рассмотрения апелляции эту сумму снизили на 500 тысяч рублей. Когда осужденный понял, что переданные адвокату деньги не помогли, он решил, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

"Адвокат был задержан. В настоящее время по ходатайству следователя в отношении него судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.