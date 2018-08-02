СК завершил работу по делу о теракте в петербургском метро

Цветы и свечи в память о жертвах террористического акта у станции метро Технологический институт на сороковой день теракта. Санкт-Петербург, 12 мая 2017

Цветы и свечи в память о жертвах террористического акта у станции метро Технологический институт на сороковой день теракта. Санкт-Петербург, 12 мая 2017

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела о теракте в метрополитене Петербурга, в числе обвиняемых — 11 участников, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

"Завершено предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном в апреле 2017 года", — сказала она.

Петренко отметила, что в числе обвиняемых — 11 участников террористического сообщества. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений: организация террористического сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, террористический акт, незаконное изготовление оружия, незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

"В ближайшее время материалы уголовного дела будут предоставлены участникам уголовного судопроизводства, которые приступят к ознакомлению с ними", — добавила Петренко.