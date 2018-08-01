Суд отклонил иск к Российской академии наук, назвавшей гомеопатию лженаукой

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск подмосковного ООО "АлексАнн", крупного производителя ветеринарных препаратов на основе гомеопатии, к Российской академии наук (РАН) о защите деловой репутации и взыскании 30 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истец требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения в статье "Меморандум №2 (Гомеопатия)", опубликованной в феврале 2017 года на сайте Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН и в бюллетене "В защиту науки". Компания просила также удалить данные сведения, обязать РАН опубликовать опровержение и взыскать с ответчика 30 миллионов рублей компенсации репутационного вреда.

В меморандуме говорится, в частности, о том, что многочисленные клинические испытания не смогли подтвердить эффективность гомеопатических средств и методов лечения, а предложенные теоретические объяснения возможных механизмов действия гомеопатии находятся в противоречии с твердо установленными научными представлениями. Кроме того, авторы меморандума отметили, что гомеопатия не безвредна, так как больные тратят деньги на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью.

Представитель "АлексАнн" заявил в суде, что сам факт государственной регистрации гомеопатических препаратов свидетельствует о том, что имеются научные основания для применения данного препарата, поскольку закон обязывает при регистрации подтверждать эффективность. Истец также заявил о снижении продаж после публикации меморандума и представил отзывы контрагентов о том, что это может быть связано со спорной публикацией.

Представитель РАН иск не признал. По его словам, меморандум не является официальной позицией Академии, а представляет собой мнение группы ученых, высказанное в рамках дискуссии о гомеопатии. Как отметил ответчик, изложенные в статье рекомендации нельзя рассматривать как порочащие сведения. Он также отметил, что истец не представил доказательств в подтверждение эффективности гомеопатических препаратов — ни результатов клинических испытаний, ни диссертаций, и не доказал факт ущерба, его размер и причинно-следственную связь между ущербом и меморандумом.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой, об этом говорится в меморандуме, подготовленном комиссией. Минздраву РФ рекомендуется вывести гомеопатические препараты из медицинского потребления в государственных учебных учреждениях, не включать гомеопатию в стандарты оказания медицинской помощи. В свою очередь глава Минздрава Вероника Скворцова поручила сформировать рабочую группу для выработки предложений по дальнейшему регулированию сферы гомеопатии в России.