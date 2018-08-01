Житель Петербурга украл 275 тонн деталей с железнодорожных путей

"Мужчина, действуя тайно, из корыстных побуждений, в вечернее время суток совершал кражи соединительных деталей железнодорожного полотна на территории станции Красное Село… Выяснено, что "горе-монтер" при помощи гаечного ключа и лома демонтировал более 275 тонн металлических изделий. Во время одной из таких вылазок злоумышленник был задержан сотрудниками транспортной полиции с поличным", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "кража", предусматривающей до 5 лет лишения свободы, уточняет транспортная полиция.