Житель Петербурга украл 275 тонн деталей с железнодорожных путей

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк В Петербурге задержали гражданку Узбекистана за сбор денег для боевиков ИГ* Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после задержания с поличным безработного жителя Санкт-Петербурга, демонтировавшего более 275 тонн деталей железнодорожных путей с помощью лома и гаечного ключа, сообщает в среду пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

"Мужчина, действуя тайно, из корыстных побуждений, в вечернее время суток совершал кражи соединительных деталей железнодорожного полотна на территории станции Красное Село… Выяснено, что "горе-монтер" при помощи гаечного ключа и лома демонтировал более 275 тонн металлических изделий. Во время одной из таких вылазок злоумышленник был задержан сотрудниками транспортной полиции с поличным", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "кража", предусматривающей до 5 лет лишения свободы, уточняет транспортная полиция.