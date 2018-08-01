Кировский завод уточнил, что цистерны сошли с рельсов не на его территории

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Четыре железнодорожные цистерны с мазутом сошли с рельсов в Кировском районе Санкт-Петербурга, но не на территории Кировского завода, инцидент не повлиял на работу предприятия, сообщил РИА Новости представитель завода.

Ранее в экстренных службах региона заявили о сходе колесных пар четырех цистерн с мазутом на ОАО "Кировский завод". По их данным, цистерны не опрокинулись, пострадавших в результате ЧП нет.

"Цистерны сошли с рельсов не на территории Кировского завода. Инцидент, который произошел в Кировском районе, никак не повлиял на работу предприятия", — сказал представитель завода.

Кировский завод основан в 1801 году, сейчас акционерное общество является одной из крупнейших российских промышленных компаний машиностроительного профиля с развитой металлургической базой и включено в перечень системообразующих предприятий России. На Кировском заводе работает около 6 тысяч сотрудников, имущественный комплекс включает около 400 гектаров земельных участков и порядка 1,5 миллиона квадратных метров зданий и сооружений. Экспорт продукции осуществляется более чем в 30 стран мира.