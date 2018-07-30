В Петербурге в экстрим-парке ребенок упал с семиметровой высоты

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после падения ребенка с семиметровой высоты в экстрим-парке в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга начала проверку после травмирования ребенка в экстрим-парке.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 26 июля несовершеннолетний, находясь в одном из экстрим-парков, упал с семиметровой высоты с аттракциона "Скалодром", после чего был доставлен в одну из больниц города в тяжелом состоянии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавших произошедшему, уточнили в СК.