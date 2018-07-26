Суд арестовал замначальника самарского главка Росгвардии

САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Самарский районный суд в четверг арестовал на два месяца замначальника главного управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова, подозреваемого в получении взятки в 500 тысяч рублей, сообщила РИА Новости представитель СУСК по региону.

Заместитель начальника главного управления Росгвардии по Самарской области — начальник центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля самарского главка Сазонов был задержан 25 июля сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки.

По версии следствия, с апреля по июль подозреваемый в несколько приемов получил от гражданина 100 тысяч рублей, а всего 500 тысяч рублей за содействие в уходе от ответственности сотрудников организации, если будут выявлены нарушения в их деятельности.

"Самарский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца до 25 июля включительно", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что подозреваемый своей вины не признает, обвинение ему еще не предъявлено.