В Петербурге в гараже частного дома взорвался газовый баллон, есть погибшие

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали при взрыве газового баллона в гараже частного жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.

"Взрыв газового баллона произошел в пристроенном гараже к частному жилому дому на улице Лермонтова. Пострадали пять человек, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате взрыва полностью разрушен пристроенный гараж и частично — жилой дом. Обстоятельства ЧП выясняются.