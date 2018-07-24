ФСИН проверит колонии и СИЗО после скандала в Ярославле

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. ФСИН после скандала в Ярославле проверит все случаи применения насилия в колониях и СИЗО за прошедший год, сообщили в пресс-бюро ведомства. Для этого в каждом территориальном органе создадут специальную комиссию.
Если комиссия выявит случаи превышения полномочий, им дадут "соответствующую правовую оценку", а виновных накажут.
Кроме того, в следующий вторник ФСИН проведет совещание с региональными главками, на котором обсудят "проблемные вопросы, связанные с исполнением служебных обязанностей". На мероприятие обещают пригласить представителей общественных организаций.
Что произошло
Кадры с избиением заключенного в колонии на прошлой неделе опубликовала "Новая газета".
ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. В ведомстве отметили, что категорически осуждают поведение подобных сотрудников и сожалеют о том, что "в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу".
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее сообщалось, что виновным грозит от трех до десяти лет заключения.