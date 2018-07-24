ФСИН проверит колонии и СИЗО после скандала в Ярославле

Дело о пытках в ярославской колонии (26)

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. ФСИН после скандала в Ярославле проверит все случаи применения насилия в колониях и СИЗО за прошедший год, сообщили в пресс-бюро ведомства. Для этого в каждом территориальном органе создадут специальную комиссию.

Специалисты оценят работу штрафных изоляторов, помещений камерного типа, единых помещений камерного типа и помещений строгих условий содержания. За ход проверок будут отвечать лично начальники региональных главков.

Если комиссия выявит случаи превышения полномочий, им дадут "соответствующую правовую оценку", а виновных накажут.

Кроме того, в следующий вторник ФСИН проведет совещание с региональными главками, на котором обсудят "проблемные вопросы, связанные с исполнением служебных обязанностей". На мероприятие обещают пригласить представителей общественных организаций.