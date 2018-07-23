Суд обязал "Собеседник" опровергнуть статью о "бесплатном труде зеков"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Измайловский суд Москвы в понедельник обязал издание "Собеседник" опровергнуть ряд утверждений из статьи о "бесплатном" труде осужденных в нижегородской исправительной колонии №2, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Речь идет о той части статьи "Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?", где говорится об условиях и оплате труда в колонии. Несмотря на то, что в остальной части иск колонии отклонен, журналистов обязали удалить статью целиком и опубликовать опровержение.

"Исковые требования удовлетворить частично… Обязать издание "Собеседник" удалить информацию, опубликованную на интернет-сайте, обязать "Собеседник" опровергнуть порочащую репутацию сведения из статьи путем опубликования опровержения", — огласила постановление судья Наталья Семенова.

Кроме того, суд взыскал с "Собеседника" госпошлину в размере 3 тысяч рублей. Опровержение должно быть опубликовано в течение десяти дней с момента вступления решения в силу.

Наряду с "Собеседником", ответчиком по иску выступала участница скандальной панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, которая отбывала в той колонии часть наказания за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя. Статья базировалась на заявлениях Алехиной и других источников, но суд не усмотрел оснований как-то ее наказывать.

Представители колонии заявили в суде, что Алехина и другие заключенные получали зарплату "в соответствии с установленным законом коэффициентом зачисления", и предоставили документы, в соответствии с которыми переработок не было. Тем не менее, истцы не смогли доказать, что колония из-за статьи столкнулась с какими-нибудь негативными последствиями.

Автор статьи Сергей Ежов в свою очередь настаивал, что все в его статье соответствует действительности. Адвокат Алехиной Светлана Сидоркина (самой участницы Pussy Riot на заседании не было) отмечала, что привлечение ее клиентки в качестве ответчика никак не обосновано, поскольку она не работает в "Собеседнике" и не писала эту статью.