Суд обязал "Собеседник" опровергнуть статью о "бесплатном труде зеков"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Измайловский суд Москвы в понедельник обязал издание "Собеседник" опровергнуть ряд утверждений из статьи о "бесплатном" труде осужденных в нижегородской исправительной колонии №2, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования удовлетворить частично… Обязать издание "Собеседник" удалить информацию, опубликованную на интернет-сайте, обязать "Собеседник" опровергнуть порочащую репутацию сведения из статьи путем опубликования опровержения", — огласила постановление судья Наталья Семенова.
Кроме того, суд взыскал с "Собеседника" госпошлину в размере 3 тысяч рублей. Опровержение должно быть опубликовано в течение десяти дней с момента вступления решения в силу.
Представители колонии заявили в суде, что Алехина и другие заключенные получали зарплату "в соответствии с установленным законом коэффициентом зачисления", и предоставили документы, в соответствии с которыми переработок не было. Тем не менее, истцы не смогли доказать, что колония из-за статьи столкнулась с какими-нибудь негативными последствиями.
Автор статьи Сергей Ежов в свою очередь настаивал, что все в его статье соответствует действительности. Адвокат Алехиной Светлана Сидоркина (самой участницы Pussy Riot на заседании не было) отмечала, что привлечение ее клиентки в качестве ответчика никак не обосновано, поскольку она не работает в "Собеседнике" и не писала эту статью.