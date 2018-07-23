С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Мужчина и женщина осуждены на 17 лет лишения свободы каждый за убийство таксиста в Ленинградской области ради денег и документов, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

Как установил суд, в ночь с 3 на 4 февраля 2017 года в селе Павлово Всеволожского района Илья Стеклянников и Юлия Мамаева напали на водителя такси, накинув ему удавку на шею и потребовав деньги в размере 5 тысяч рублей и пин-коды от банковских карт.

"После (этого) Стеклянников задушил потерпевшего, а Маммаева нанесла ему два удара ножом. Впоследствии Стеклянников и Маммаева похитили у убитого мобильный телефон и банковские карты на общую сумму более 70 тысяч рублей, а также паспорт и другие важные личные документы", — отмечает прокуратура.

Мужчина и женщина признаны виновными по статьям "разбой", "убийство" и "похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа".

"Стеклянникову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года. Аналогичное наказание назначено и Маммаевой, которое она будет отбывать в исправительной колонии общего режима", — информирует прокуратура Ленобласти.

Приговор не вступил в законную силу, уточняет ведомство.