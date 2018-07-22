В "Роскосмосе" подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев действительно арестован, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Подтверждаю информацию об аресте Виктора Кудрявцева. Он действительно сотрудник ЦНИИмаш", — сказал Устименко.

По его словам, еще с несколькими сотрудниками ЦНИИмаш ведутся следственные действия, но арестован пока только Кудрявцев. Общее количество сотрудников, с которыми работают следователи, он назвать затруднился.

Ранее СМИ со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Евгения Еникеева сообщили, что в "Лефортово" содержится обвиненный в госизмене 74-летний Виктор Кудрявцев, который мог попасть в СИЗО после обысков в ЦНИИМаш. Зампредседателя ОНК Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что человек по имени Виктор Кудрявцев действительно находится в СИЗО, он задержан по статье о госизмене, и правозащитники планируют навестить его в ближайшее время.

Что произошло в ЦНИИмаше

Ранее источник РИА Новости сообщил, что в кабинетах головного института "Роскосмоса" проходят обыски в рамках дела о государственной измене. Нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли заподозрили в "сливе" секретной информации за границу. Предположительно, речь идет о наработках российской промышленности в части гиперзвука.

Сообщалось, что обыски прошли в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона, так как он знаком с подозреваемыми. Впоследствии он ушел в отставку.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам оказывать следствию максимальное содействие.

"Особые интересы Запада"

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин в эфире радио Sputnik заявил, что западные спецслужбы в последнее время все больше интересуются российскими разработкам в разных сферах.

По его словам, это говорит о том, что военно-промышленный комплекс вышел на очень высокий уровень.

"Наши новые, уже действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые наши западные друзья только хотят внедрять. Отсюда и такая почти что паника и отчаянно-небрежная работа их разведки", — подчеркнул эксперт.

Жилин также выразил уверенность, что западным спецслужбам не удалось завладеть особо важной информацией, так как ФСБ осуществляет круглосуточное сопровождение деятельности тех научных и технологических центров, которые работают в интересах ВПК.