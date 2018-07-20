Военный эксперт: у западных спецслужб особый интерес к нашим разработкам

В главном научном институте "Роскосмоса" проходят обыски в рамках расследования дела о госизмене. Военный аналитик Александр Жилин, комментируя в эфире радио Sputnik эту информацию, отметил, что российские разработки вызывают у Запада "почти что панику".

В головном институте "Роскосмоса" – ЦНИИМАШе – проходят обыски, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проинформирован об этом и поручил оказывать следствию "максимальное содействие", уточнили в пресс-службе.

По данным газеты "Коммерсант" , обыски начались в пятницу утром. Сотрудники ФСБ пришли в кабинеты некоторых сотрудников ЦНИИМаша, а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Мероприятия проводятся в рамках расследования дела о государственной измене.

Источники издания заявили, что спецслужба проверяет "десяток людей из отрасли" на предмет сотрудничества с западными спецслужбами: ФСБ выяснила, что за рубеж "утекли" секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука.

"Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт",– заявил один из собеседников издания.

Называть фамилии фигурантов и их процессуальный статус он отказался, сославшись на тайну следствия.

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение об обысках в ЦНИИМАШе. При этом он отметил, что западные спецслужбы проявляют огромный интерес к российским разработкам, и объяснил почему.

"Подобные сообщения, конечно же, настораживают. Надо сказать, что западные спецслужбы в последнее время действительно проявляют особый интерес к нашим отечественным научным и промышленным разработкам. Что, кстати говоря, свидетельствует и подтверждает тот факт, что российская военная промышленность вышла на очень высокий, а главное – очень перспективный уровень. Почему западные, в частности американские, спецслужбы так озаботились этими секретами? Потому что наши новые, уже действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые наши западные друзья только хотят внедрять. Отсюда и такая почти что паника и отчаянно-небрежная работа их разведки", – сказал Александр Жилин.

Вместе с тем он выразил уверенность, что западным спецслужбам не удалось завладеть особо важной информацией. И все это, прежде всего, благодаря работе ФСБ, считает эксперт.

"Я думаю, Федеральная служба безопасности, безусловно, разберется. И я просто уверен, что никакие особо важные секреты не "уплыли". Потому что ФСБ осуществляет круглосуточное сопровождение деятельности тех научных и технологических центров, которые работают в интересах военно-промышленного комплекса", – заключил Александр Жилин.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.