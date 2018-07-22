В Казахстане зарезали игрока КВН

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В городе Актау убили бывшего участника команды КВН "Актобе" Данияра Алимбаева. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в ночь на 21 июля. Артист получил ножевое ранение в ногу, при этом были повреждены артерии и вены.

Публикация от Данияр Алимбаев (@donyaa_86) 12 Янв 2018 в 12:55 PST

По данным агентства, 32-летнего Алимбаева доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи провели экстренную операцию и перевели его в реанимацию, где мужчина скончался.

Полицейские Мангистауской области задержали троих подозреваемых, ведется досудебное расследование по уголовной статье "Убийство".

Данияр Алимбаев играл в сборной КВН "Актобе", с которой участвовал в сочинском фестивале КВН.