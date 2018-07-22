В Казахстане зарезали игрока КВН

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В городе Актау убили бывшего участника команды КВН "Актобе" Данияра Алимбаева. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Инцидент произошел в ночь на 21 июля. Артист получил ножевое ранение в ногу, при этом были повреждены артерии и вены.
По данным агентства, 32-летнего Алимбаева доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи провели экстренную операцию и перевели его в реанимацию, где мужчина скончался.
Полицейские Мангистауской области задержали троих подозреваемых, ведется досудебное расследование по уголовной статье "Убийство".
Данияр Алимбаев играл в сборной КВН "Актобе", с которой участвовал в сочинском фестивале КВН.