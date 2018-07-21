В Дагестане возбудили уголовное дело после обстрела полицейских

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после перестрелки в Дагестане, сообщается на сайте регионального СУСК.

Накануне на 761-м километре трассы "Кавказ" около села Стальское Кизилюртовского района группа неизвестных на "Ладе" обстреляла из автоматического оружия патрульную машину МВД, в которой находились три сотрудника ГИБДД. В результате двое полицейских скончались на месте. Нападавшие скрылись с места происшествия.

По информации источника в правоохранительных органах, нападение совершили боевики из "хасавюртовской" бандгруппы.