В Дагестане возбудили уголовное дело после обстрела полицейских

15:3521.07.2018
(обновлено: 16:57 21.07.2018)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после перестрелки в Дагестане, сообщается на сайте регионального СУСК.
Накануне на 761-м километре трассы "Кавказ" около села Стальское Кизилюртовского района группа неизвестных на "Ладе" обстреляла из автоматического оружия патрульную машину МВД, в которой находились три сотрудника ГИБДД. В результате двое полицейских скончались на месте. Нападавшие скрылись с места происшествия.
По информации источника в правоохранительных органах, нападение совершили боевики из "хасавюртовской" бандгруппы.