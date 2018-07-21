В Ленобласти владелец батута, на котором пострадали дети, пойдет под суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Суд в Ленинградской области рассмотрит дело предпринимателя, установившего в поселке Романовка надувной батут, при опрокидывании которого пострадали трое детей, сообщил РИА Новости в субботу представитель областного управления Следственного комитета РФ.
По данным СК, в ходе следствия установлено, что 4 июня индивидуальный предприниматель незаконно установил надувной батут на улице в поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области. В результате нарушения правил безопасности аттракциона, при сильном порыве ветра произошло опрокидывание батута с находящимися в нем тремя детьми 6-8 лет.
"В деле трое пострадавших: две девочки, которым была причинена физическая боль, и мальчик, получивший вред здоровью средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.