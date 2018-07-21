Директор аналитического центра "Роскосмоса" уходит в отставку

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Директор информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон, в офисе которого, по сведениям источника РИА Новости, прошли обыски в рамках уголовного дела о государственной измене, покинет свой пост в начале августа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко.

По его словам, сейчас Пайсон в отпуске, но уже подписал заявление об увольнении. Будет ли расформирован центр, Устименко не знает.

Знакомый с расследованием источник ранее сообщал РИА Новости, что Пайсон был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми в передаче секретной информации за рубеж. Однако по данным собеседников агентства "Роскосмосе", у директора не была допуска к секретной информации.

Что случилось в ЦНИИмаше

Накануне в нескольких кабинетах Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головного института "Роскосмоса"). Нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли заподозрили в "сливе" российских секретов за границу. Предположительно, они передали западным спецслужбам секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука.

"Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" располагает крупнейшей в России экспериментальной базой ракетно-космической отрасли, занимается как комплексными научными исследованиями, так и экспериментальной отработкой космических изделий.

Его сотрудники и ранее обвинялись в передаче секретной информации за рубеж. В 2005 году обвинение в передаче Китаю технологий двойного назначения предъявили генеральному директору компании "ЦНИИмаш-Экспорт" Игорю Решетину. А в 2015 году по обвинению в госизмене задержали Владимира Лапыгина за продажу за рубеж секретной информации. Оба они были осуждены.

"Интересы Запада"

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин дал оценку обыскам в "Роскосмосе" в эфире радио Sputnik.

По его словам, западные спецслужбы в последнее время все больше интересуются российскими разработкам в разных сферах. По его словам, это свидетельствует о выходе военно-промышленного комплекса на новый очень высокий уровень.

"Почему западные, в частности американские, спецслужбы так озаботились этими секретами? Потому что наши новые, уже действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые наши западные друзья только хотят внедрять. Отсюда и такая почти что паника и отчаянно-небрежная работа их разведки", — отметил Жилин.

Эксперт также выразил уверенность, что западным спецслужбам не удалось завладеть особо важной информацией.