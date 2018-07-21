В Приамурье усилили группировку спасателей для борьбы с паводком

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Дополнительные силы спасателей прибыли в Амурскую область для ликвидации последствий паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"21 июля самолеты Бе-200 ЧС и Ан-74 доставили из Хабаровска в Приамурье 50 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Дополнительные силы направлены в регион из-за прогноза возможных осадков и неблагоприятной гидрологической обстановки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, 20 человек прибыли в Мазановский район, 10 спасателей – в село Гродеково Благовещенского района, еще 20 человек остаются в резерве.

"Спасатели оснащены плавсредствами, аварийно-спасательным инструментом, гидрокостюмами и световыми башнями для проведения работ в темное время суток, а также средствами связи и оборудованием для автономного проживания в полевых условиях", — сказал собеседник агентства.

Сейчас в Амурской области подтоплено 119 приусадебных участков в 6 населенных пунктах. Подтопленных жилых домов нет.

Всего задействованы более 200 человек и 60 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 100 человек и 30 единиц техники, из них одно воздушное судно и 9 плавсредств.