Под Пермью завели дело о халатности после смерти четырнадцатилетней девочки

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики, которые вовремя не выявили проблемы в пермской семье, где 14-летняя девочка умерла, возможно, от истощения, сообщает СУСК РФ по региону.

Утром в понедельник жительница Краснокамска в Пермском крае не смогла добудиться своей 14-летней дочери. Прибывшие медики констатировали ее смерть. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ "халатность". Следствие полагает, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, своевременно не выявили обстоятельства, свидетельствующие о необходимости изъятия у матери несовершеннолетней в целях обеспечения безопасности её жизни и здоровья, что привело к смерти 14-летней девочки в городе Краснокамске", — говорится в сообщении.

В ходе следствия предстоит установить причинно-следственную связь между бездействием должностных лиц системы органов профилактики по проведению социальной реабилитации и оказанию помощи семье и произошедшими трагическими последствиями.

Ранее в региональном минздраве сообщили, что девочка проходила осмотр в школе и была отнесена к 1-2-й группе здоровья, то есть была здорова. Следователи приступили к выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступления. В частности, они устанавливают, оказывалась ли семье достаточная помощь.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил РИА Новости, что после обыска квартиры следователи пришли к выводу, что семья находилась в очень тяжелом финансовом положении, поскольку в доме "даже не было продуктов". Между тем ранее источник агентства в краевом правительстве рассказал, что семья не была в числе тех, кто нуждается в помощи. После сообщений о смерти подростка ситуацию взяла на контроль региональный детский омбудсмен Светлана Денисова.