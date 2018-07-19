В Перми возбудили дело после смерти четырнадцатилетней девочки

ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней жительницы города Краснокамска, которая могла умереть от истощения.

По информации СУСК РФ по региону, утром в понедельник жительница города Краснокамска не смогла разбудить свою дочь. Увидев, что она находится в бессознательном состоянии, мать вызвала врачей скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении следственного управления. Для установления всех обстоятельств произошедшего и определения точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным местного издания "59.ru", перед смертью девочка была сильно истощена, и одной из причин ее гибели могло стать недоедание.

По данным источника РИА Новости в краевом правительстве, погибшая девочка была отличницей в школе. "Семья в числе тех, кто нуждается в помощи, не состояла", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе СУСК РИА Новости добавили, что расследование уголовного дела только началось, поэтому с его точной квалификацией следователи определятся после выводов судебно-медицинской экспертизы.