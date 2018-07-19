В Туве число пострадавших от пищевого отравления выросло до 160

КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Количество пострадавших в результате массового отравления в закусочной в Кызыле выросло до 160 человек, но ситуация стабилизируется, сообщили РИА Новости в минздраве Тувы.

В среду сообщалось о 155 пострадавших.

"Обратились еще пять человек, но им не понадобилась госпитализация, лечатся амбулаторно. Таким образом, получается, что на сегодняшний день заболевших 160, но мы можем сказать, что ситуация стабилизируется. Такого потока пациентов уже нет", — заявила собеседница агентства.

По данным главы региона Шолбана Кара-оола, люди отравились в закусочной "Шаурма" привезенным из-за пределов Тувы мясом курицы. Закусочная на время проверки закрыта. Закусочная на время проверки закрыта. СК начал доследственную проверку. Полиция возбудила уголовное дело.

В Роспотребнадзоре Тувы ранее сообщили, что некачественное мясо птицы, по предварительным данным, могло поступить в республику из трех регионов РФ — Воронежской области, Хакасии и Красноярского края.