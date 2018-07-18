Число пострадавших от пищевого отравления в Туве выросло до 155

КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Число пострадавших в результате массового отравления в закусочной в столице Тувы Кызыле выросло до 155 человек, из них 80 госпитализированы, включая 25 детей, сообщили в правительстве республики.

В среду минздрав региона проинформировал о 61 человеке, госпитализированном с отравлением в Туве, из них 16 в стабильно тяжелом состоянии. По данным главы региона Шолбана Кара-оола, число пострадавших достигало 137. Кара-оол отмечал, что люди отравились в закусочной "Шаурма" привезенным из-за пределов Тувы мясом курицы. Закусочная на время проверки закрыта.

По данным региональных властей, в среду глава Тувы заслушал министра здравоохранения Орлана Донгака о состоянии здоровья жителей республики, пострадавших от отравления.

"По информации министра, в период с 14 по 18 июля зарегистрировано 155 случаев острой кишечной инфекции, из них детей 45. Всего госпитализировано в республике 80 человек, из них детей 25… На 18 июля состояние больных стабильное, больным проводится комплексное лечение", — говорится в сообщении.

Власти Тувы приводят слова медиков, заявивших, что, "учитывая эпидемиологический анамнез, клинические и лабораторные данные, можно сделать заключение, что у данных больных имеет место вспышечное заболевание сальмонеллёзной инфекции, вызванной "Salmonella enteritidis". Глава Тувы поручил контролировать состояние каждого человека, особенно детей. Поставлена задача выяснить все обстоятельства массового отравления людей, найти виновных, в том числе должностных лиц.

По факту отравления полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Максимальная санкция — ограничение свободы на один год. Как отмечает правление Роспотребнадзора по республике, некачественное мясо птицы могло поступить в республику из Воронежской области, Хакасии или Красноярского края.